Samler Lofot-fiskerne

Tirsdag og onsdag kan fiskere som drifter ut fra områdene rundt Henningsvær og Ballstad møte toppene i norsk fiskerinæring, når de årlige fiskarmøtene gjennomføres.

En rekke representanter fra salgslag og organisasjoner vil delta i møtet som er et samarbeid mellom Norges Råfisklag og fiskernes organisasjoner. Samtlige fiskere er invitert til det åpne møtet for fiskere i Lofoten. Også agendaen for møtet er åpen, i den forstand at det ikke er satt opp en tematisk møteplan, skriver fiskarlaget..

Arena for aktuelle saker

- Vi vil ta opp aktuelle saker og tenker med det at vi både vil være tilgjengelig for våre medlemmers innspill og synliggjøre saker vi har arbeidet med på vegne av medlemmene både i forkant av og så langt denne sesongen. Det sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen, som er en av fem deltagere fra organisasjonen under møtene.

Under møtet i Henningsvær deltar også Fredrik Myhre fra WWF. Han stiller spørsmål ved hvorfor det er så sterkt politisk fokus på behov for konsekvensutredning når det er så åpenbart at det er gitt tydelige og nok svar i saken allerede.

Møter mannsterk

Møtet i Henningsvær gjennomføres på Velferden tirsdag, mens møtet på Ballstad er dagen etter på Havets Helter - Fiskarheimen.

Den foreløpige deltakerlisten ser slik ut:

Norges Fiskarlag: Kjell Ingebrigtsen, Otto Gregussen, Knut Eriksen og Jan-Erik Indrestrand

Nordland Fylkes Fiskarlag: Steinar Jonassen

Norges Kystfiskarlag: Deltar i møtene

Norges Råfisklag: Johnny Caspersen, Trygve Myrvang og Brita Åsheim Rasmussen