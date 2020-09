Samler innsatsen for torsken

Utviklingsmiljøene Arena Torsk og Arena Fish 365 fusjonerer og blir næringsklyngen Cod Cluster.

Det melder partene i en pressemelding.

Flere tusen nye, attraktive og lønnsomme arbeidsplasser! Det er målsettingen når Arena Fish 365 og Arena Torsk fusjonerer til næringsklyngen Cod Cluster. Rundt 50 bedrifter blir med inn i det nye samarbeidet.

Den nye næringsklyngen vil bli ledet av Maiken Johnsen fra Myre. Hennes nærmeste medarbeider blir Ronny Isaksen i Båtsfjord.

– Vi utnytter hele fisken og produserer produkter basert på ferskt råstoff av beste kvalitet – året rundt, og med hele verden som vårt marked, sier hun.

Med på laget er de mest sentrale kompetanse og forskning/utdanningsinstitusjonene som Sintef, Nofima, Nord universitet, UIT og Norges Råfisklag. Arena Torsk og Arena Fish 365, to utviklingsmiljøer i hvitfisknæringen, har hver for seg drevet et omfattende utviklingsarbeid innen torskenæringen.

- Dette er et historisk samarbeid, og viser at hvitfisknæringen er handlekraftig, fokusert og opptatt av å skape løsninger for framtida. Ved å forene krefter gjennom Cod Cluster, skal vi skape flere tusen nye arbeidsplasser innen 2025, sier Ørjan Nergaard, leder av tidligere Arena Fish 365.