Samler seg i slogsatsing

Viktige aktører på Myre går nå sammen for å utnytte de store mengdene med slog som blir Myre til del hvert år.

Foto: Dag Erlandsen

I løpet av en vintersesong kvitter fiskemottakene i Norges største hvitfiskhavn seg med rundt 4000 tonn slog, noe de i dag lite igjen for. Et ønske om å øke verdiskapninga av restråstoff lokalt er utgangspunktet for et spennende prosjekt som snart vil ta form i Kartnesbukta i Øksnes, skriver Vesterålen Online (bak betalingsmur).

Gründer Geir Olsen som er på eiersiden hos tranprodusenten Vesterålen Marine Olje tok et initiativ overfor andre aktører. I dag er de flere med og det skal bygges en proteinfabrikk.

Her finner vi følgende partnere: Sommarøy Produksjonslag, Primex, Myre fiskemottak, MyreMar, Gunnar Klo og Vesterålen Marine Olje er likestilte eiere i selskapet, og Biomar er med som kunde, ifølge nettstedet.

– Vi samarbeider der vi kan, og konkurrerer der vi må. Det er alltid utfordrende å samarbeide, der man kan ha mange ulike meninger om ting. Men vi har fått et sunt eierskap, samtidig som vi har fått en prosjektgruppe og et styre som vil se fremover og som ser muligheter, sier Geir Olsen til VOL.

Alle eierne sitter i styret, hvor Geir Johnsen, daglig leder ved Sommarøy produksjonslag, er styreleder. En prosjektgruppe bestående av Johnsen, Geir Olsen, Vigilija Svezikiene og Fiskeriparken har fått i oppgave å realisere fabrikkplanene.

Restråstoffet skal brukes til å utvinne flytende protein. Dette vil bli brukt blant annet i fôrproduksjonen til Biomar. Beregninger de har gjort, viser at de kan sitte igjen med 17 prosent rent protein. Med et forventet volum på 4.000 tonn, blir det mye igjen.

– Slog har til nå vært nullbutikk. Utgangspunktet er at vi ønsker økt verdiskapning av råstoffet lokalt. Da har vi tenkt at det kan være en god idé å levere proteiner til Biomar, som i dag henter dette fra landbruket. Dette vil langt fra dekke Biomars behov, men det vil være en måte å få økt verdiskapningen av sloget på, sier Olsen.

De forventer å starte byggingen av fabrikken nå i august slik at de er klare når vintersesongen er igang.