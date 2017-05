Samles til ett institutt

Regjeringen vil samle Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskingsinstituttet til ett institutt fra 1. januar 2018.

- Det er ventet en sterk vekst innen marin sektor i årene framover. Det øker behovet for mer kunnskap og faglig samspill. Med det nye instituttet etablerer vi et bredere og mer konkurransekraftig forskingsinstitutt, også internasjonalt, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Sammen skal NIFES og Havforskingsinstituttet utvikle videre det faglige kunnskapsgrunnlaget fra hav til mat. Det har i dag ulike, men komplementære oppgaver. Det nye instituttet skal legge bedre til rette for tverrfaglige prosjekt der havmiljø, havstrømmer, fiskeernæring og forekomsten av uønskede stoff i sjømat sees i sammenheng. Instituttet skal óg utvikle videre kunnskapsgrunnlag gjennom økt samarbeid om fag, infrastruktur og drift.

NIFES og Havforskingsinstituttet er lokaliserte i nærheten av hverandre i Bergen. Det er allerede en prosess i gang som vurderer ei mulig samlokalisering av marine forskingsmiljø i Bergen.

Både NIFES og Havforskingsinstituttet er nasjonale rådgivende forskingsinstitutt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NIFES er ansvarlig for langtidsovervåkning av uønskede stoff og næringsstoff i villfisk, oppdrettsfisk, skalldyr, fôr, fôrressursar og sjømatprodukt i Norge. Havforskingsinstituttet sitt samfunnsoppdrag er å skaffe kunnskap og gi råd for en bærekraftig forvalting av de marine ressursene i økosystema, og ei bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.