Sammen for mer penger til fiskerihavner

De tre ordførerne Tom-Rune Eliseussen (Sp), Gunnar Wilhelmsen (Ap) og Kari-Ann Opsal (Ap) møtte mandag fylkesrådet i Troms. Der ble blant annet midler til fiskerihavner og utbedring av sjømatveier diskutert.

De tre ordførerne fra henholdsvis Senja. Tromsø og Harstad møttes tidligere i år der de bestemte seg for felles samarbeid om på ulike sektorer, blant annet når det gjaldt fiskerihavner og sjømatveier.

– Under Senja-besøket ble jeg imponert over industritenkinga på Senja. For at sjømatnæringen skal kunne vokse har både Tromsø og Senja stort behov for utbedring av fiskerihavnene og sjømatkorridorene, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen i en pressemelding.

Ordførerne er opptatt at også regionale myndigheter må stå samlet med kommunene for å nå frem til storting og regjering med budskap og behov.

– For å kunne realisere prosjekter innenfor satsingsområdene er vi avhengig av god dialog og støtte fra fylkesrådet. Men finansiering må også til fra sentrale myndigheter, og derfor må vi sammen synliggjøre behov i regionen, sier ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen, ifølge den samme pressemeldingen.