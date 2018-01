Sandberg åpner for å skifte beite

Under Sjømatdagene på Hell i dag åpnet Sandberg for at han ikke lenger er fiskeriminister når uka er omme.

Ifølge Fiskeribladet.no og Ilaks.no, som var til stede og hørte Sandbergs foredrag, uttalte Sandberg i forbindelse med åpningen av handel til Kina, at han har planer om å reise dit igjen snart.

– Lakseprotokollen med Kina signerte jeg, som kjent, i mai i fjor. Jeg skal besøke Kina i mai i år også, men hvilken statsråd jeg er når jeg skal besøke Kina i mai, ja, det må dere leve i spenning for å vite, sa Sandberg ifølge Ilaks.no.

På et oppfølgende spørsmål fra Fiskeribladet, på om han nå åpner for at det blir en annen fiskeriminister, svarte Sandberg:

- Ja, vi må jo lage litt spenning.

Men utsagnet stemmer dårlig med at de fleste riksmediers spekulasjoner om den nye regjeringskabalen handler om at Per Sandberg er blant ministrene som spås å fortsette i sine departementer.