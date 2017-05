Sandberg møtte kraftfull protest

Rundt 500 mennesker samlet seg i protesttog i forkant av gårdagens folkemøte om avvikling av trålplikter på Melbu. Per Sandberg hevder likevel å ikke ha sett noe kystopprør.

Med taktfaste rop fremsatte deltakerne på onsdagens folkemøte sine krav foran onsdagens folkemøte på Melbu. Opptoget ble avsluttet med fremføring av Kenneth Åhlanders nyskrevne vise "Feskarkjerringa tel Per". Åhlander er kjent som sjarkfiskeren som kjempet og tapte rettssaken mot staten om åpen fiskerialmenning noen år tilbake.

Fiskeriministeren var ikke ute og så opptoget med egne øyne, men inne i aulaen på Melbu Skole gikk Per Sandberg høyt på banen, og hevdet at det ikke finnes noe kystopprør. Det er noe Ap-ordførere i nord og media har funnet på.

- Det er bra at dere er engasjerte, det er dette som er demokrati. Jeg ser at folk er engasjerte, men det er ikke noe opprør. Å diskutere ting og være uenig er èn ting - opprør er noe helt annet, sa Sandberg til forsamlingen.

Ministeren fikk imidlertid klare tilbakemeldinger på opprørsk stemning i et to timer langt møte som handlet mye om fremføring av ulike virkelighetsforståelser. Sandbergs hovedbudskap på sin plikt-turne til Tromsø, Melbu og Vardø er at de mange tema som for tiden er kastet opp i fiskeripolitikken må sorteres i ulike debatter.

- Og det denne saken handler om, er trålernes plikter. Mens det mange andre, og særlig AP-ordførerne vil diskutere, det er de forslag som ligger i Eidesen-utvalget. Og det må de gjerne gjøre, men når man blander alt dette sammen blir det en uryddig debatt, sa Sandberg.

Uryddig eller ei: Debatt ble det så til de grader. Og du kan lese mer om folkemøtet på Melbu og kveldens møte i Vardø i neste ukes papirutgave av Kyst og Fjord.