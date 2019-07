Sandberg oppgitt over kvotemeldinga

Tidligere Fiskeriminister Per Sandberg er svært lite imponert over hva som kom ut av arbeidet med en ny kvotepolitikk.

Per Sandberg var ministeren som mottok Eidesen-utvalgets innstilling og forslag til nytt kvotesystem, men på grunn av fjorårets tumulter ble det som kjent ikke ham som tok saken i mål. I mellomtiden ble også regjeringen utvidet med Krf, og dette førte ifølge Sandberg til at stortingsmeldingen tok en ny retning.

I et intervju med Fiskeribladet karakteriserer Sandberg kvotemeldinga, som ifølge ham viser at regjeringen mangler retning i fiskeripolitikken.

Skure og gå

- Vi tok inn et parti i regjeringen som har fått gjennomslag. Kristelig Folkeparti fikk stoppet alle endringer i pliktsystemet allerede i regjeringsplattformen, da de kom inn i regjeringen, så dette var ingen overraskelse, sier Sandberg til avisa.

Han mener kvotemeldinga ikke inneholder særlig mye av den nye politikken næringa ble lovet da han styrte departementet. Han frykter at man heller bare lar ting skure og gå til det oppstår kriser som gjør at man må gjøre atskillig tøffere tiltak.

Mangler handlekraft

Overfor Fiskeribladet mener Sandberg at kvotemeldingen viser at regjeringen mangler gjennomføringskraft når det kommer til å gjøre det han karakteriserer so helt nødvendige strukturtiltak i fiskerinæringa.

- Årsaken er at politikerne er kontinuerlig i valgkamp. I stedet for å ha valg hvert 4. år, har vi valg annethvert år, og det gjør at politikerne ikke tør å gjøre nødvendige endringer, som trengs for å øke effektiviteten konkurransekraften og vekst og sysselsetting, sier den tidligere ministeren til Fiskeribladet.

Ingen kommentar

Hverken Frps stortingsgruppe, partiets fiskeripolitiske talsmann eller ledelsen i Fiskeridepartementet har ønsket å kommentere intervjuet Sandberg ga til Fiskeribladet.