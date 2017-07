Sandberg som fiskeskipper

Fiskeriminister Per Sandberg skal åpne ny fiskerihavn på Dønna og får prøve seg ved roret på ringnotfartøy.

Foto: Erik Jenssen

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) skal prøve seg som fiskeskipper. Sandberg skal stå ved roret, og føre MS Åkerøy til havn i forbindelse med åpningen av Åkerøya fiskerihavn på Dønna.

Åpningen av fiskerihavna skjer samtidig som Sjarkenfestivalen kjøres i gang, torsdag 27. juli. Arena for festivalen er nettopp Åkerøya Fiskerihavn.

- Vi er svært glade for at vi har fått med oss fiskeriministeren på dette, og at han har sagt seg villig til å føre ringnotfartøyet MS Åkerøy til havn. Båten kommer til å være pynta med flagg, så dette blir en festdag for hele kommunen. Når båten legger til kai vil fiskerihavna bli erklært åpnet, sier Jonny Berfjord, daglig leder i Dønna Havfiske AS

Arrangøren er likevel ikke helt sikre på Sandberg sin kompetanse rundt det å håndtere store fiskefartøy. Under seilasen kommer han derfor til å ha med seg skipper på Åkerøy, Geir Ove Aaker på brua, som sørger for at det hele går forsvarlig for seg. Sandberg skal likevel styre skuta i så stor grad som mulig på den timeslange seilasen fra Øksningen Notbøteri og frem til Åkerøya Fiskerihavn.

- Vi har kamera på brua, og seilasen vil bli direkte overført storskjerm på kaia slik at alle som vil, kan følge med på skipper Per Sandberg under seilasen, sier Berfjord.

Også tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen og leder i Norges fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, vil være med om bord i MS Åkerøy. Etter åpningen skal de tre delta på et fiskeriseminar om fremtidige muligheter innen sjømatnæringen.

Åkerøy Fiskerihavn er etablert som følge av et samarbeid mellom Dønna kommune og Dønna Havfiske AS.