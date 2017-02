Sandberg tar gjenvalg

Per Sandberg vil gjerne fortsette som nestleder i Fremskrittspartiet.

Fiskeriministeren skal som kjent ikke stille til gjenvalg på Stortinget, men til Dagbladet forteller Sandberg at han trives godt i regjeringen og i partiledelsen.

- Jeg veide for og imot. Jeg trakk meg fra stortingsnominasjonen, men så sitter jeg i regjering nå, og har ambisjoner om at regjeringen skal bli sittende. Jeg vil være med videre, hvis Erna vil ha meg med videre. Da er det også viktig å ha nestlederne i regjering, sier Per Sandberg til Dagbladet.

Etter det Dagbladet erfarer, vil det ikke bli fremmet motkandidater mot Sandbergs kandidatur som nestleder.