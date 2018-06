Sandberg til FN

Fiskeriminister Per Sandberg reiser til New York 7. og 8. juni for å være med på lanseringen av FNs nye hav-partnerskap med næringslivet.

- Hele verden er opptatt av mer bærekraftig bruk av havet. Havet er kilde til mat, medisiner, energi og arbeidsplasser og vil bare bli viktigere i årene som kommer når befolkningen vokser. Vi må sikre bærekraftig bruk. Nå samler FN internasjonalt næringsliv for å utvikle verdiene i havet, og Norge er klare til å ta ledertrøyen på, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Med det nye havinitiativet i ryggen skal internasjonale havbedrifter utvikle verktøy og metoder som setter en ny standard for bærekraftig næringsutvikling knyttet til havet.

Havplattformen utfordrer næringslivet på fire punkter: næringslivet må sette globale mål for hav og marine ressurser, gå sammen i partnerskap, fremme bærekraftig bruk, og bidra til å samle inn kunnskap.

- Det handler om å finne lønnsomme løsninger som tar vare på havet. Kan for eksempel plastprodusenter utvikle internasjonale standarder for produksjon av plast slik at det blir lønnsomt å gjenvinne og plasten ikke havner i havet? Det skal FN og næringslivet finne ut av, sier fiskeriminister Sandberg.

I tillegg til å lansere det nye havsamarbeidet skal Sandberg også møte WWF og besøke Chelsea Markets som selger norsk fisk.

Program

Torsdag 7. juni

Fiskeriminister Per Sandberg og utviklingsminister Nicolai Astrup tester den norske undervannsdronen Blue Eye sammen med den norske gründeren Christine Spiten. Dronen skal søke etter plast og søppel i East River fra Glick Park, utenfor FN-bygget.

Fredag 8. juni - verdens havdag

Fiskeriministeren lanserer FNs internasjonale havsamarbeid med næringslivet

Fiskeriministeren møter WWF om om bærekraftig bruk av marine ressurser

Fiskeriminister Sandberg besøker Chelsea Market for å snakke om norsk sjømateksport til USA