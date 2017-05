Sandberg til Japan

Fiskeriminister Per Sandberg reiser til Japan i slutten av juni. Makrell og laks topper agendaen.

Foto: Dag Erlandsen

Japan er Norges viktigste sjømatmarked i Asia, og i 2016 ble det eksportert laks, ørret, makrell og annen sjømat verdt 4,4 milliarder kroner.

- Norsk oppdrettsnæring er verdensledende og vi opplever økende interesse både for våre råvarer og våre løsninger. Tettere bånd kan gi større muligheter for eksport av både sjømat og teknologi. Å bidra til bedre markedsadgang er viktig for Norge, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding til Regjeringens nettsider.

I Japan skal Sandberg møte representanter for både norsk og japansk sjømatnæring, og gjennomføre politiske samtaler for å styrke det bilaterale samarbeidet mellom våre to land. Det er også planlagt et besøk på det verdenskjente fiskemarkedet Tsukiji i Tokyo. Statssekretær Ronny Berg deltar også på besøket.

Fiskeriministerens besøk bygger videre på tre tiår med sjømatsamarbeid med Japan. For 30 år siden var det utenkelig for japanerne å spise laks rå, før en norsk delegasjon reiste til Japan i 1985 og banet vei for den norske sjømaten. Nå er den norske laksen en selvskreven del av japansk sushikultur.

- Innpasset som laksen fikk på det japanske markedet har vært nøkkelen for den globale sushi-trenden, og har åpnet mange dører for laksen verden rundt. Japan er et viktig sjømatmarked, ikke bare for laks og ørret, men også makrell og kongekrabbe. Japanerne er store sjømatkonsumenter og de er opptatt av kvalitet. Det at norsk sjømat er så ettertraktet i Japan er et kvalitetsstempel i seg selv, sier fiskeriminister Sandberg.