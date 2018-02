Sandberg til Myre

Fiskeriminister Per Sandberg deltar på Vesterålen Skreifestival i Øksnes kommune i Nordland 15. og 16. februar.

I Vesterålen skal Sandberg blant annet delta på Skreikonferansen 2018, ha møte med Arena Torsk, Øksnes fiskarlag, Hovden fisk AS, Merkevareforeningen for norsk kval, møte om fisk og reiseliv med Gunnar Klo AS og Fiskeriparken AS, og besøke Myre Havbruk sitt fiskehotell (anlegg for levendelagring av torsk).