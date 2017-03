Sank ved kai

10,99 meter lange Tarvikbøen sank ved kai i Båtsfjord i natt.

Foto: Inge Wahl

- Årsak ukjent, melder politiet. En patrulje fra Berlevåg er sendt til stedet og arbeidet med heving er i gang.

Reder Ron Berg fra Båtsfjord forteller til iFinnmark at sjarken skal ha gått ned i løpet av natta.

– Vi kom inn fra fisketur rundt klokken halv ni i går kveld. Vi hadde sikkert 4.000 kilo med fisk i båten. Så ble jeg oppringt klokken fem i dag tidlig etter at noen hadde observert at den hadde gått ned og da var det allerede for seint, sier Berg.

Han sier at båten som ble bygd på 1970-tallet er i god stand og skjønner ikke hva årsaken kan være.

- Det er et godt lensesystem på den, så jeg vet ikke hva som har skjedd. Nå holder de på å heve den og når vannet tømmes finner de ut av det. Akkurat nå vet vi veldig lite, sier fiskeren.