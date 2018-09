Satelittmerket størje døde

Gleden var stor da forskerne kunne sette satelittmerket i den første makrellstørja etter ei ukes stangfiske. Men mandag denne uka slapp merket tak i forsøksfisken.

Foto: Sean Tracey, Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet samarbeider med 70 frivillige stangfiskere og Norges Jeger og Fiskeforbund for å fange inn totalt 20 makrellstørjer for satelittmerking. Torsdag i forrige uke var den første fisken fanget inn slik at merket kunnet settes.

– Dette er en historisk dag. Jeg er veldig letta over at vi har satt det første merket i ei størje, sa prosjektleder Keno Ferter torsdag kveld i en artikkel på Havforskningsinstituttets hjemmesider.

Forsøksfisken som fikk det første merket var 2,4 meter, og anslått til å veie 285 kilo. Det gikk drøyt to timer fra fisken gikk på kroken til den ble merket og sluppet fri. Målet var at satelittmerket skulle henge på fisken i ett år for å fortelle om vandringsmønsteret, men slik gikk det ikke. Merket fløt opp til overflaten allerede mandag denne uka.

- Vi har fått beskjed om at pop-up-tagen har sluppet taket i makrellstørja og flyter i sjøen utenfor Glesvær. Hvis noen finner et slikt merke, er forskerne veldig interesserte i å få det igjen, sier prosjektlederen.

– Merket er designa for å sleppe taket hvis makrellstørja dør. Det er det som har skjedd i dette tilfellet, og det er dessverre en risiko i slike prosjekter, forklarer prosjektleder Keno Ferter.

– Vi kan ikke slå fast årsaken til at fisken er død, men vi går gjennom rutinene i prosjektet for å se om vi kan redusere risikoen i framtida, sier prosjektlederen.