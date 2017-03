- Sats på fiskeriene

Fiskeriminister Per Sandberg åpnet offisielt LofotFishing i Kabelvåg nå på dagen fredag. Den nordnorske fiskerimessa har aldri vært større.

Foto: Erik Jenssen

Til de mange tilstedeværende ungdommene hadde ministeren følgende budskap:

- Nå er det rett tid til å satse på fiskeriene. Her vil dere finne mye spennende, sa Sandberg.

- Dette er ellers den flotteste tida å komme til Lofoten på, la han til.

Messa som i år feirer 10-årsjubileum, har absolutt kommet for å bli. Siden sist er det bygget en håndballhall som nærmeste nabo til Kong Øysteins Hall i Kabelvåg som er messeområdet.

Derfor har hele 140 utstillere fått plass denne gangen, mot 100 sist. Allerede i dag fredag var det fullt av folk på messa.

Per Sandberg var i spøkefullt lune og fortalte tilhørerne at det sitter ei nervøs kone hjemme på Senja.

- Jeg er impulsiv og hun er redd for at jeg skal komme hjem med noe nytt og dyrt. Jeg er et lett offer på slikemesser, sa han.

Hele fiskerinæringen er samlet, alt fra fangstleddet til produsenter. De viktigste utstyrsleverandørene har også funnet veien til Vågan denne helga.