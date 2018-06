Satser i Kina

Vesteraalens AS på Sortland​ har inngått en strategisk samarbeidsavtale med et kinesisk selskap om salg av Omega 3-produkter, marine ingredienser – og fiskeboller.

Foto: Vesteraalens

Vesteraalens etablerte ifølge en pressemelding eget kontor i Shanghai i 2016 for å utvikle potensialet i det kinesiske markedet.

- Kina er selvfølgelig et stort marked. Det er mange som har forsøkt å etablere seg her tidligere uten å lykkes. Vi mener det er vesentlig å ha en lokal tilstedeværelse, å finne den rette samarbeidspartneren for å kunne oppnå suksess i dette markedet, sier administrerende direktør i Vesteraalens AS, Viktor Johnsen.

Samarbeidspartneren heter Novosana, og beskrives av Johnsen som en perfekt partner for Vesteraalens.

- De er Kinas største produsent av Omega-3 oljer, og har i tillegg en betydelig distribusjon av ferdigvarer direkte til kinesiske konsumenter.

Johnsen har også tro på at fiskeboller blir et produkt for det kinesiske markedet.

- Kina er verdens største marked for fiskeboller. Her selges fiskeboller i butikk, på nett, som street food og i restaurant. Novosana rekrutterer i disse dager en egen salgsavdeling som vil stå for salg og markedsføring av Vesteraalens produkter, og sammen har vi store forventninger til denne avtalen, sier Johnsen.