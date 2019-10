Satser i Sørvågen

Tidligere denne uka kunne Stian Johansen legge til i hjemmehavna i Sørvågen med «Hellsegga». I tillegg til båtkjøpet, har han kjøpt to hvitfiskkvoter

Fartøylengden er på 14,99 meter og aluminiumsbåten ble bygget i 1997. Han kjøpte båten tidligere i år, og så seg nødt til å la den få seg et lengre verstedopphold før den kunne settes i fiske.

– Båtene har vært gjennom en full renovering. Det er montert ny motor, nytt framdriftssystem, hydraulikk, vinsjer og kraner. I tillegg har vi fått bort noe tæring på skroget, fortalte Stian Johansen til Lofotposten tidligere denne uka.

– Motor- og utstyrsmessig så er det meste nytt. Men båten er likevel over 20 år gammel. På den tiden ble båtene bygget på en helt annen måte enn i dag. Dagens båter av denne størrelse er både breiere, høyere og stikker dypere. Prismessig kommer jeg bedre ut enn om jeg skulle kjøpt nytt, men nytt er nytt. Jeg er godt fornøyd med arbeidet som er gjort i Grovfjord. Lofoten Hydraulikk AS har levert alt av hydraulikk, mens Multi Elektro AS har tatt seg av det elektriske. De har alle gjort en god jobb, mener rederen.

Siden båten har vært på verksted, har Johansen ikke rukket å fiske mye så langt i år.

– Vi skal ta noen testsjyvær her hjemme for å se at alt fungerer og bli kjent med båten. Deretter blir vi å gå nordover. Vi har hele torskekvoten vår igjen så vi begynner å få det litt travelt, sier Stian Johansen til Lofotposten.