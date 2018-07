Satser på verdens minste

«Stormhav» har bestilt to eksemplarer av verdens minste sløye og kappemaskin, «Loppa». Produsenten Havfront ser på denne bestillingen som et gjennombrudd for sløyemaskinene de introduserte for halvannet år siden.

Fiskebåten «Stormhav» kjøper maskinene etter å ha bidratt til å teste produktet under virkelige forhold til havs. Det mener produsenten er et klart tagn på at maskinene har levert som forventet.

- Fiskebåten «Stormhav» har vært en viktig samarbeidspartner for Havfront i utviklingen av «Loppa». Samarbeidet har gjort at produktet nå er gjennomtestet og klar for markedet i større skala. - Dette er et kvalitetsstempel for oss i Havfront. Vi er skikkelig stolte over «Stormhav», som har vært med i testperioden, og nå går til innkjøp av produktet vårt som eneste sløyemaskin ombord, skriver Havfront i en pressemelding.

Havfront mente behovet for en maskin som kunne løse flere utfordringer for fiskerne og fiskebåtrederne var stort, da de gikk i gang med utviklingen av det som skulle bli verdens minste sløyemaskin. Ikke bare var det viktig å skulle gjøre sløying og kapping av fisken mer mekanisk for å spare fiskerne for unødig slitasje. Det var også viktig å se om man kunne lage en maskin som gjorde flere operasjoner på en gang for å effektivisere prosessen optimalt. I 2014 startet utviklingen av prototypen som i dag er kjent som «Loppa».