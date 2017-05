Satser sitt gode navn og rykte

- Vi satser vårt gode navn og rykte på at dette skal bli en suksess. Fiskerigründer Arne Hjeltnes vil i dag fortelle mehamnværingene om hvordan de skal gjøre fiskeværet til en suksess ute i markedene.

Samtidig framholder Hjeltnes at de skal være klare i løpet av året. Allerede i løpet av senhøsten skal lakselinjen være på plass, mens de skal være klare til fullskalaproduksjon, inkludert hvitfisk, fra og med januar neste år.

Arne Hjeltnes & co stiller på åpent møte i Mehamn senere i dag, der alle interesserte kan komme og få et innblikk i planene.

Starter med laks

Leverandører av teknologi som skal til for å lage filetprodukter av laks, mener det ikke vil være problemer å få fabrikken klar slik at en allerede kan være ute i markedet med lakseprodukter før jul. Nettopp laksen blir viktig for helårsdriften.

Med tilgang på fersk laks året rundt, satser de på et konsept som har produksjon året igjennom. På hvitfisksiden blir det mer preget av sesong. Men samlet vil de to råstoffvariantene utfylle hverandre slik at selskapet skal klare å levere en jevn strøm av fiskeprodukter ut fra Mehamn.

Til sammen planlegger de en produksjon på 12.000 tonn årlig.

Europa

Arne Hjeltnes som er primus motor for prosjektet, skal først og fremst jobbe med merkevarebiten, mens den praktiske delen i forhold til produksjon, salg og markedsføring er overlatt til blant annet Jørn-Gunnar Jacobsen og Torbjørn Theie. I første omgang skal de konsentrere seg om det svenske- og finske markedet, pluss at de har tilgang til varehyller i Europa for øvrig. Norge vil komme i andre omgang. Men også her har de planer, men på lengre sikt.