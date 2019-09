Satte fire eksportrekorder i august

Norsk sjømat fortsetter å fosse fram. I august ble det satt fire nye månedsrekorder.

Den siste oversikten fra Norges Sjømatråd viser at Norge eksporterte 182 000 tonn sjømat for totalt 8,6 milliarder kroner i august. Volumet er ned med fire prosent, mens eksportverdien økte med 678 millioner kroner eller ni prosent, sammenlignet med august i fjor.

Volum ned, verdi opp

Hittil i år har Norge eksportert 1,6 millioner tonn sjømat til en verdi av 68 milliarder kroner. Eksportvolumet falt med 10 prosent, mens verdiveksten er på 4,5 milliarder kroner eller 7,2 prosent.

- Verdiveksten i august er i stor grad drevet av økte priser hvor en svak norsk krone er et viktig bidrag. Samtidig er god etterspørsel i flere markeder en viktig forklaring. For eksempel opplever vi økt etterspørsel fra det kinesiske markedet, både etter norsk laks og makrell. For hvitfisk, spesielt torsk, ser vi at verdiveksten fortsetter og i august er det spesielt fryst torsk og klippfisk som trekker opp verdien, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Rekordnoteringer

I løpet av august ble det forøvrig satt fire nye månedsrekorder som Sjømatrådet oppsummerer slik: