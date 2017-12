Satte ny dagsrekord for laks

Fredag 15. desember ble det satt en ny rekord i sjømateksporten. Aldri før har det vært eksportert mer fersk norsk laks enn akkurat den dagen. Hele 6.500 tonn laks ble denne dagen sendt fra Norge og ut i verden.

Foto: Sjømatrrådet

Volumet som ble eksportert denne dagen tilsvarer ikke mindre enn 325 trailere med laks, og de 6.500 tonnene hadde en verdi på 319,5 millioner kroner, skriver Norges Sjømatråd i en pressemelding.

- Dette er volummessig den største eksportdagen for fersk norsk laks noensinne. For øvrig var også uke 50 den største uken totalt for laks noensinne med en eksport på 30.000 tonn produktvekt, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet.

Paul T. Aandahl, Norges Sjømatråd

Forrige ukerekord ble satt i 2013, da det ble eksportert 29.100 tonn norsk laks i uke 50.

EU er hovedmarkedet

- Tross sterk vekst til asiatiske markeder, er EU fortsatt det desidert største markedet for norsk laks. 79 prosent av den ferske laksen som ble eksportert forrige uke gikk til det europeiske markedet og Frankrike og Polen var de største enkeltmarkedene, sier Aandahl.

Det har vært vekst i eksporten av fersk laks til de fleste europeiske markedene denne høsten, og laks er også et viktig produkt i mange europeiske juletradisjoner.

- Julen er en tid hvor britene spiser mye laks, både røkt og fersk. Det er store kampanjer i butikkene her for tiden og gode tilbud i butikk gir oss en økning i eksporten av norsk laks til Storbritannia, sier sjømatutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Desember er tradisjonelt sett den største måneden for konsum av norsk laks. Eksempelvis fordobles konsumet i Italia i desember sammenlignet med andre måneder i året. Normalt sett øker konsumet av alle typer lakseprodukter rundt jul, men det er konsumet av røkt laks som øker mest. I Frankrike øker konsumet av røkt laks nesten til det tredobbelte i forhold til en gjennomsnittsmåned ellers i året, mens i Tyskland dobles volumet.