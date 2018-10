"Saturn" selges fra Kjøllefjord til Finnsnes

Men kvota blir igjen lokalt, og Mauseth får ny og mindre sjark i løpet av oktober.

Foto: Inge Bjørn Hansen

Stein Mauseth i Kjøllefjord pensjonerer seg. Ikke fra fiske, men fra storfiske. I dag tirsdag 2.oktober blir båten hans "Saturn" hentet til Finnsnes. Den lykkelige eier får imidlertid bare båten med seg. Kvota blir igjen. Den er kjøpt opp av en lokal fisker.

– Jeg er glad for at kvota blir igjen her i kommunen. Jeg beholder imidlertid 8-9 meterskvota. Den skal jeg bruke på en Vikenes 10.30 som akkurat nå ferdigstilles ved et verft i Bergen. Den ankommer Kjøllefjord i slutten av denne måneden. Men, jeg har det ikke vekldig travelt med å komme i gang igjen. Litt fri må man unne seg, så det drøyer nok litt før jeg er i gang igjen, sier Stein Mauseth i Mauseth AS i Kjøllefjord.

Mauseth har 45 år bak seg som fisker ut fra Kjøllefjord. Og mange også foran seg.