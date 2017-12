Savner god redegjørelse

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord savner en god begrunnelse på hvordan overføringen av fiskehavneanlegg til fylkeskommunene vil styrke en framtidig havneutbygging.

Det heter det i et vedtak fra utvalget som var samlet like før helga. Ansvaret for fiskerihavner er besluttet overført fra Kystverket til de nye fylkeskommunene fra 1. januar 2020.

Det er kort kommentert i handlingsprogrammet:

«I Prop. 84 S(2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, vedtatt i stortinget 8. juni 2017, ble det bestemt at fiskerihavneanlegg skal overføres fra Samferdselsdepartementet til de nye fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Kystverket har ansvaret for forvaltning, utbygging og tilskudd til fiskerihavner fram til overføringen skal skje. Midlene som er tildelt fiskerihavner i Nasjonal transportplan vil fra 2020 bli gitt til fylkeskommunene som frie inntekter gjennom rammetilskudd.(…)»

Her er ordlyden i vedtaket fra arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord:

«Arbeidsutvalget mener det overordnede målet ved endring av etablerte strukturer og arbeidsmåter må være å oppnå høyere kvalitet og større effektivitet enn det man allerede har.

Fiskarlaget Nord har tidligere tatt til ordet for at Staten v/Kystverket fortsatt burde finansiere og administrere grunnleggende vedlikehold og utbygginger av fiskerihavnene langs kysten. Oppfatningen er fortsatt at ressurser avsatt til fiskerihavner kommer best til anvendelse ved å bruke disse gjennom allerede opparbeidet kompetanse og erfaring, og at kysten i denne sammenheng er tjent med å bli sett under ett.

Arbeidsutvalget savner en god redegjørelse for hvordan overføringen av fiskerihavneanlegg til fylkeskommunene vil styrke fremtidig fiskerihavneutbygging. Tvert imot så frykter arbeidsutvalget at en flytting og spredning av dette ansvaret, slik det er skissert, vil kunne føre til tap av kompetanse og mer kompliserte prosesser. Med den avgjørende betydning trygge og funksjonelle fiskerihavner har for ikke bare fiskeflåten, men også andre næringer, så mener vi det må gjøres en ny vurdering av om dette ansvarsområdet skal flyttes til fylkeskommunene. Som det klare utgangspunkt, og inntil det kan synliggjøres hvorfor en annen forvaltning av fiskerihavner innebærer en forbedring i forhold til dagens situasjon, mener arbeidsutvalget at ansvaret for fiskerihavner fortsatt må ligge hos Kystverket.

Arbeidsutvalget vil påpeke at uavhengig av hvordan fremtidig utbygging av fiskerihavner løses så må det sørges for at opparbeidet kompetanse som i dag ligger i Kystverket blir ivaretatt og tatt med videre. Det må og sikres at en ny forvaltning av fiskerihavnene blir like effektiv som den eksisterende, og at man er trygge på å få like mye havn for pengene også etter overgang som besluttet i 2020. Til sist mener arbeidsutvalget det er vesentlig at den forvaltningsmodell som etableres bidrar til en fordeling av midler avsatt til fiskerihavner som gjør at ikke konkurranse mellom de nye regionene risikerer å bli et hinder for realisering av nødvendige prosjekt.»