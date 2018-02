Savnet 3.500 laks

I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Hendelsen ble meldt til Fiskeridirektoratet 6. desember, 2017.

Fisken ble slaktet 7. februar i år, og endelige tall viser at det mangler 3500 fisk fra den aktuelle merden.

Fisken hadde en snittvekt på i underkant av fire kg. Selskapet har fanget syv individer i sine gjenfangstgarn.

Det ble under dykkerinspeksjon oppdaget en flenge på 60 ganger 90 cm.

Fiskeridirektoratet har hatt tilsyn og følger opp hendelsen.

Rømmingen har skjedd fra lokaliteten Ytre Jøvik i Berg kommune. På lokaliteten, som er en samlokalisering med tre aktører, har Troms fylkeskommune en undervisningstillatelse som driftes av Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Nor Seafood AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS driver i tillegg sine kommersielle tillatelser ved lokaliteten .