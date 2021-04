Se video av evakueringen

Redningstjenesten har i dag offentliggjort en film fra gårdagens evakuering fra frakteskipet utenfor Ålesund.

Det nederlandske lasteskipet "Eemslift Hendrika" med et mannskap på 12 sendte andre påskedag ut nødmelding etter å ha fått slagside på grunn av forskyvning av last i det kraftige uværet. En av mannskapet var skadet, og det ble besluttet å evakuere skipet.

Skipet ble satt på autopilot på nordlig kurs, men i løpet av kvelden stanset motoren, slik at skipet nå driver tilbake, i retning land. Det pågår arbeid for å sikre havaristen, og Kystvaktskipet "Sortland" ligger ved havaristen for å overvåke situasjonen.