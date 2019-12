Sea King evakuerte 12 fra havarist

Hele mannskapet på 12 er berget opp fra redningsflåter etter at 21 meter lange "Fay" kom i alvorlig havsnød nord for Honningsvåg.

"Fay" befant seg nord for Honningsvåg da det ved 11-tiden lørdag formiddag sendte ut Mayday-signal. Alle tilgjengelige redningsressurser ble sendt til området, melder Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

Fiskefartøyet hadde kraftig slagside, og Sea King observerte ved ankomst at to redningsflåter var satt på vannet.

Flere fartøy og et Bristow helikopter fra Hammerfest ble også sendt inn i området for å bistå i redningsaksjonen. Helikopteret fra Hammerfest ble sendt i retur etter at Sea King hadde klarert situasjonen på havaristedet.

Klokka 12.25 hadde Sea King heist alle ombord, skriver HRS i en pressemelding.

Båten gikk ned klokka 13 25, ifølge Redningsselskapet.

Mannskapet ble flydd til Honningsvåg, hvor de ifølge NRK Finnmark fikk tilbud om nødvendig helsehjelp. Ingen skal være fysisk skadd etter forliset. Mannskapet på 12 er innlosjert på Scandic hotell.

– Vi har ordnet med overnatting for mannskapet. De kom med det de sto og gikk i, så vi har også ordner det slik at de kan få seg klær, sier rådmann Raymond Robertsen i Nordkapp kommune til NRK.