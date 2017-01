Seien blir dynamisk

Fire måneder etter at vi fikk dynamisk minstepris på torsken, følger seien etter. 10,20 for den største seien de neste 14 dagene.

Det er Råfisklaget som melder om endringa, som finner sted førstkommende mandag. Her er de nye prisene som gjelder i perioden 30. januar til 12. februar:

- 10,20 kr/kg for sei sløyd uten hode over 2,3 kg

- 9,20 kr/kg for sei sløyd uten hode mellom 1,2-2,3 kg

- 7,70 kr/kg for sei sløyd uten hode under 1,2 kg

Disse tre faktorene danner grunnlaget for den dynamiske prisen:

1. Snittpris betalt til fisker for de to største størrelsene av fersk sei. 80 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.

2. Snittpris betalt til fisker for de to største størrelsene av fryst sei. 70 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.

3. Snittpris for eksportert sei. 60 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.

Merk at notfanget sei, kaisalg og etterbetaling ikke inngår i beregningsgrunnlaget.

Formelen som benyttes for å regne ut den dynamiske minsteprisen på sei, er den samme som for torsken, og slik blir regnestykket på referanseprisen for denne perioden:

(80 % av 10,72 kr + 70 % av 14,14 kr + 60 % av 17,70) / 3 = 9,70 kr. Så legges 0,5 kr til på referanseprisen for den største størrelsen, 0,5 kr trekkes fra på referanseprisen til den mellomste størrelsen og 2,5 kr trekkes fra på referanseprisen til den minste størrelsen.

Det er snittprisene fra de to siste ukene som brukes i regnestykket.