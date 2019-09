Seien tok seier’n i Årets Kokk

Med en utsøkt rett av seifilet stakk Christian André Pettersen (30) av med seieren i finalen under Årets Kokk tirsdag kveld. Nå er det han som skal representere Norge i EM i 2020 og Bocuse d'Or i Lyon i 2021.

Da Team CAP ble utropt som vinner av den prestisjetunge konkurransen like før midnatt, ble det elleville scener i det tettpakkede finalelokalet Mathallen i Oslo. For andre gang på rad vant 30-åringen fra Bodø Årets Kokk, skriver Norges Sjømatråd i en pressemelding.

- Jeg prøvde å lukke ut alt rundt meg og bare tenke på smaken, men det ble helt klart tøffere å vinne nå enn sist. Dette var en jevn konkurranse, og det er mange tilfeldigheter i spill på en dag som denne, så jeg hadde flaks, men flaks hører til, sier en glad kokkevinner.

Historisk seier

Det var et historisk sus over denne finalen. For aller første gang i Årets Kokk-konkurransen var en fisk valgt ut som hovedråvare i fatretten, og den æren var det seien som fikk. Det magre kjøttet og den karakteristiske smaken med rik aroma ble på forhånd fremhevet som den største styrken til denne råvaren, og etter at finaleseieren var sikret, trakk vinneren frem sine egne opplevelser rundt seien.

- Jeg er jo født og oppvokst i Bodø og har tilbragt mye tid med familien min i Steigen og Lofoten. Der har jeg fått en kjær tilhørighet til fersktrukket sei, poteter og smør. Det var disse barndomsminnene jeg ville hente frem da jeg laget seiretten i dag, sier Pettersen.

Vinnermenyen

De fem finalelagene laget to retter hver, en med vaktel som hovedingrediens og en med sei. De ble presentert på klassisk Bocuse d’Or-måte, med et lite utvalg av garnityrer og strenge kriterier til alt fra anretning og væskeslipp til tekstur og flaking.

Til seiretten måtte kandidatene minst bruke en av de marine artene blåskjell, hjerteskjell og taskekrabbe og grønnsakene gul løk og/eller grønnkål. Christian André Pettersens vinnermeny besto av sprøstekt seibuk, brunet smør og urte, norsk taskekrabbe med fennikel og aromater, myk rødbete-pute, karamellisert gul løk, aromatisk vinaigrette og røkt potetkrem.

Undervurdert fisk

-Det er gøy at man bruker sei, som er en undervurdert fisk. I dag har vi ikke råd til å bare plukke den mest eksklusive fisken. Istedenfor må vi utnytte hele havet på en ny og moderne måte, og der kan sei være et stort tilskudd i den kulinariske verden, sier Bocuse-kokk Bent Stiansen som var en dommerne i årets konkurranse.

I 2018 fisket Norge rundt 202 000 tonn sei, men bare 5 prosent, eller omtrent 10 000 tonn, ble spist i Norge. I Bocuse d’Or-sammenheng er seien derimot koblet til heder og ære. I 1999 vant den norske kokken Terje Ness gull i Bocuse d’Or med nettopp sei på menyen.