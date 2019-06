Seinotfisket i sterk fremgang

Det har vært fisket godt med sei den senere tida, og forrige uke økte det ytterligere på, ved at aktiviteten har tatt seg opp i Vest-Finnmark.

Ifølge Råfisklagets rapport for uke 24, er det nå økende aktivitet i notseifisket i Vest-Finnmark. Dette fisket kommer i tillegg til at aktiviteten på Nordmøre holdt seg på samme nivå som uka før, slik at seikvantumet denne uka var hele 1.850 tonn. Det er en økning fra 1.660 tonn i uke 23.

Det er nota som er hovedredskapet, og 1.100 tonn av seilandingene ble tatt med not. På Nordmøre er det to kjøpere som er aktive, mens det samme i Vest-Finnmark. Den største enkeltfangsten notsei i forrige uke var på hele 246 tonn.

Hysefisket redusert

Samtidig har det blitt betydelig roligere i hysefisket, der kvantumet fersk hyse er bortimot halvert fra uke 23 til 24. Når det gjelder fersk torsk var det en liten økning i kvantumet fra uke 22 til 23, mens det nå i uke 24 er betydelig redusert.

- Størst reduksjon ser vi på snurrevad i Vesterålen og Vest-Finnmark, skriver omsetningsleder Willy Godtliebsen i ukesrapporten.

Travelt i nord og sør

Berlevåg og Båtsfjord er de travleste fiskeværene for tida, med henholdsvis 19 og 22 båter som leverte fangst forrige uke. Deretter følger Myre og Vardø med 18 båter, Vadsø med 12, Torsvåg med 11, Kjøllefjord og Skjånes med 10 hver.

Vi tar også med et par travle havner i sør, der Roan i Trøndelag hadde 13 båter i drift og Rørvik hadde 12. Tømmervåg på Nordmøre kunne notere seg for leveranser fra 12 båter.

Reker for millioner

I takt med sommervarmen stiger også hungeren etter kystreker. Leveransene i uke 24 utgjorde 32 tonn til en verdi av 2,6 mill. kroner. Her var de største kvantaene tatt i Kvænangen og Reisafjorden med 11,7 tonn, mens 8 tonn er tatt på Varanger, 2,7 tonn i Lyngen, 4,5 tonn i Balsfjorden, Ullsfjorden og Malangen. Videre er det tatt 3 tonn i Glomfjorden og Dønna, melder Råfisklaget.