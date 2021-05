Seks års kamp mot staten kronet med seier

– Det er nesten uvirkelig. Denne saken har ridd meg i snart seks år. Det sier Leif Ulriksen (71) fra Reipå i Nordland etter at han i 2015 fikk inndratt sild for 433.000 kroner med begrunnelse at den var ulovlig overdratt til annet fartøy. Men det har kostet, både i saksomkostninger, tapt fortjeneste, tid og krefter.