Seksåring tjente 18.000

Førsteklassingen Oda Hansine Eide fra Røst har skjært torsketunger denne vinteren. Og tjent 18420 kroner!

Foto: Torbjørn Eide

- Vekta stoppet på 308 kilo. Med nesten 60 kroner kiloet blir det litt penger av dette, humrer faren, fiskekjøper Torbjørn Eide.

Torsdag i forrige uke var sesongen over. Da var det fest på kaia for seksåringen, som blant annet måtte bade. I et kar fullt av torskehau…