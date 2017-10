Selger suksessbedriften sin

Karl-Alberth Hansen erkjenner at jobben tar for mye tid, og nå leter han etter nye eiere til selskapet sitt.

Foto: Karls Fisk og Skalldyr AS

Til avisa Itromso.no (betalt innhold) sier Hansen at han i en alder av 50 år må erkjenne at jobben har tatt for mye tid. Han har selv kontaktet en del potensielle kjøpere av selskapet, og i tillegg blitt kontaktet av andre som er interessert i å komme inn på eiersida.

Til avisa sier Hansen at det er mulig han selger alle aksjene i selskapet, eller at han blir sittende igjen med en mindre andel. Uansett ser han for seg at han vil komme til å ha en rolle i selskapet også etter en omorganisering på eiersida.

– Jeg har det ikke travelt. Det eneste jeg ønsker, er en ryddig prosess.

– Jeg er blitt 50 og både ønsker og trenger mer fritid. Slik utviklingen har vært til nå – med ekspansjon år etter år – øker også min tilstedeværelse. Nylig satt jeg rekord med 107 arbeidstimer på én uke. Da sier det seg selv at jobben har tatt overhånd, sier Hansen til Itromso.no.