Selvåg senior med kurs mot Smutthullet

Selvåg senior kastet loss tidligere i dag og er nå på vei vestover inn mot grensen til Smutthavet.

– Det blir som kjent en annerledes makrellsesong i år, da Norge ikke har klart å få i stand en avtale med Storbritannia om å fiske i hverandres farvann. Makrellkvoten på 298 299 tonn må dermed fiskes i norsk og internasjonal sone, skriver Sildesalgslaget på sine nettsider.

Islendinger og russere

Mange fartøy har dermed planlagt å starte letingen etter makrellen tidligere enn normalt og i dag gikk første båt ut – Selvåg Senior.

– Nei, vi må nå ut å se etter makrellen, planen er å gå vestover mot grensen – der ligger det en del islendinger og russere og tråler, sier skipper på Selvåg Senior, Johnny Jakobsen.

De islandske og russiske fartøyene ligger på grensen til norsk økonomisk sone mellom 64-65°N.

Bakker på været

Det vil derimot ta noe tid før de kommer fram til feltet, da de for tiden ligger og bakker på været.

– Det går ikke så fort, men det ser ut som det skal lette inn mot helga, fortsetter Jakobsen.

Vendela og Eros er for tiden også på leting etter makrell i Norskehavet, noe lengre nord, men de har ikke sett noe nevneverdig makrell i området.

– Det å ikke ha adgang til britisk sone er nytt for oss, men vi må nå bare ta en sjanse, så blir det spennende dette, det er bare å smøre seg med tålmodighet avslutter Jakobsen.