Sender krabben på høring

Nærings og Fiskeridepartementet vil sende Sjømat Norges forslag om tiltak for å bekjempe ulovlig kongekrabbefangst, på høring.

I sitt svar til stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (A) om hvordan fiskeriministeren vil håndtere bekymringsmeldingene om svart omsetning av kongekrabbe, svarer fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) at de vil ta for seg forslagene Sjømat Norge har lansert, på en høringsrunde med næringen.

Tar problemstillingen på alvor

- Stortingsrepresentant Myrseth reiser spørsmål om en problemstilling vi tar på alvor. Vi har over mange år hatt stor oppmerksomhet på ulovlig fangst og omsetning av fisk i Norge, og å bekjempe denne type kriminalitet er en høyt prioritert oppgave. Vi er kjent med problemstillingen knyttet til ulovlig omsetning av kongekrabbe, og det er også grunnen til at problemstillingen reises i den nasjonale strategiske risikovurderingen som Fiskeridirektoratet utarbeider hvert år i samarbeid med Kystvakten og fiskesalgslagene om særlig prioriterte områder for kontroll, skriver Nelvik i sitt svar til representanten fra Arbeiderpartiet.

Gis særlig oppmerksomhet

Nelvik framholder at ulovlig omsetning av kongekrabbe er pekt på som en problemstilling som skal gis særlig oppmerksomhet. Dette har også en side mot det fisket som foretas av turistbedrifter, hvor det er innført noen tiltak for å få bedre kontroll over denne aktiviteten.

- Nærings- og fiskeridepartementet har hatt dialog med flere organisasjoner for å få oversikt over og innblikk i utfordringene som nå foreligger, og diskutert eventuelle forslag til tiltak. Dersom det foregår ulovlig omsetning av kongekrabbe i den utstrekning som skisseres, så er det meget alvorlig, fastslår Nelvik.

Konkrete forslag

Fiskeriministeren viser til at Sjømat Norge har presentert konkrete forslag til tiltak for å bekjempe ulovlig omsetning av kongekrabbe:

1.Forbud mot bruk av mobile kjøpsstasjoner

2. Innstramming i bruk av samleteiner

3. Merking og sporing av kongekrabbe.

- Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har vurdert tiltakene som Sjømat Norge har presentert og støtter forslagene. Departementet har også hatt dialog opp mot interesseorganisasjonene. Derfor har Nærings- og Fiskeridepartementet bedt Fiskeridirektoratet om å sende de konkrete forslagene på ordinær høring, skriver Nelvik i sitt svar til Cecilie Myrseth.