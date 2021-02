Sender ny fiskeriavgift på høring

Nå kommer forslaget om hvordan staten skal kreve inn 100 millioner kroner fra fiskerinæringa.

Som et av flere forslag i Kvotemeldinga, vedtok Stortinget å innføre en avgift på 100 millioner kroner fra fiskerinæringa. Dette er penger næringa skal bidra med som finansiering av myndighetenes arbeid med forvaltning.

Finansdepartementet har overlatt ansvaret for høringen til Skatteetaten, som har lagt ut forslaget til høring her:

Høring om avgift på viltlevende ressurser

Høringsfristen er 18. mars, og staten har det travelt. For dette skal være i gang fra 1. juli:

«Avgiften omfatter viltlevende marine ressurser, og er foreslått å tre i kraft fra 1. juli 2021. Forslagene forutsetter at Stortinget vedtar avgiften i det ordinære budsjettopplegget. Avgiften på viltlevende marine ressurser foreslås utformet som en ordinær særavgift. Avgiften skal ha et fiskalt formål.

Det foreslås at registreringen som særavgiftspliktig for denne avgiften knyttes til fiskesalgslag som er godkjent etter fiskesalslagslova. Avgiftsplikten foreslås å oppstå ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser i samsvar med fiskesalslagslova. Videre foreslås at avgiftsgrunnlaget skal være brutto salgsbeløp fratrukket den særskilte avgiften (lagsavgift) som betales til fiskesalgslaget, jf. fiskesalslagslova § 9.

Avgiften foreslås kun å omfatte fangst fra norskregistrerte fartøy. Det foreslås enkelte fritak fra avgiften.»