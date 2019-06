Sender stadig mer av torsken ut frossen

Norge har så langt i år eksportert 20 prosent mindre fersk torsk, men økt eksporten av frossen torsk med 11 prosent.

Ifølge mai-tallene fra Sjømatrådet gir lavere kvoter klare utslag på mengdene torsk som går i markedet. Både for fersk og frossen eksport var mai en svakere måned enn i fjor, med et volumfall på 27 prosent for fersk torsk og 12 prosent for frossen. I tonn snakker vi om 4.200 tonn fersktorsk og 5.200 tonn frossentorsk eksportert i mai.

Kronekurs og generell prisstigning gjorde at verdien ikke følger volumkurvene. Ferskfisken i mai utgjorde 177 millioner kroner, og er en reduksjon i verdi på 13 prosent i forhold til i fjor. Frossen-eksporten i mai var verdt 224 millioner, og det utgjør en økning i forhold til i fjor på 8 prosent.

Ser man på tallene for hva som er eksportert hittil i år, er fasit at Norge har eksportert 39.000 tonn fersk torsk, og 36.500 tonn frossen torsk. Ferskvolumet er redusert med 20 prosent i forhold til i fjor, mens frossenvolumet økte med 11 prosent.

Samlet verdi av fersk eksport er 1,6 milliarder kroner, noe som er en på 102 millioner kroner eller 6 prosent. Danmark, Nederland og Spania er største mottakere av fersk torsk i mai.

Verdien av frossentorsken var 1,5 milliarder kroner, en økning på 370 millioner kroner eller 32 prosent i forhold til i fjor. Storbritannia, Kina og USA er de største mottakerne av fryst torsk i mai.