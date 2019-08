Ser fortsatt lyse tider for norsk fisk

Selv om USAs handelskrig skal fortsette og Storbritannias utgang av EU skulle bli knallhard, vil svak krone, lave renter og et stabilt oljemarked sørge for fortsatt gode tider for norsk fiskerinæring.

Framtiden for den norske fiskeeksporten er fortsatt lys. - Svak krone, utsikter til fortsatt lave renter og en stabil oljepris, gir gode utsikter for norsk fiskerinæring framover, framholdt Svein Rune Jordheim fra DNB Market under Fiskebåt Sørs Solstrand-seminar.

Bildet som Jordheim tegnet for de rundt 140 deltakerne, er optimistisk, rapporterer Fiskebåt.

Det til tross for at det er mange uromoment i verden som gjør analysene utfordrende. Blant annet USAs president Donald Trumps handelskrig med Kina samt Storbritannias vei ut av EU.

- Vitrur ikke handelskrigen mellom USA og Kina løser seg så lenge Trump er president, og i våre analyser legger vi inn at det blir en hard brexit, altså at Storbritannia går ut av EU uten avtale, sa Jordheim.

I tillegg tror analytikerne at det kommer til å bli ei global nedbremsing i økonomien, men ikke ei varig svekking - med unntak av Storbritannia. Men for norsk fiskeri gir dette likevel positive framtidsutsikter.

- Kronen vil fortsatt holde seg svak, renten vil være lav og oljemarkedet er i balanse. Alt dette gir gunstige forhold for norske eksportvarer, fastslo Jordheim.