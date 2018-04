Ser ingen helikopterløsning

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har ingen helikopterløsning i sikte. Det kom fram da Forsvarets årsrapport for 2017 ble lagt fram i går.

Foto: Forsvaret

– Vi må finne en løsning på helikoptersiden til Kystvakten og fregattene. Det ser jeg ikke at det er rom for å gjøre innenfor gjeldende langtidsplan, sa han fra talerstolen. Bruun Hanssen omtaler skandalehelikopteret NH90 som hans største bekymring på materiellsiden og tegnet i følge NRK et mørkt bilde av helikoptersituasjonen til sjøs.

Det topp moderne helikopteret NH90 har skapt hodebry for Forsvaret og norske politikere. Det er 17 år siden Norge bestemte seg for å kjøpe 14 slike maskiner. Bare halvparten er levert.

Som Kyst og Fjord har skrevet mange ganger de siste årene, har vedlikeholdskostnadene og kompleksiteten vært langt større enn man hadde planlagt, noe som fører til langt færre flytimer enn det som skulle ha vært levert. Bruun-Hanssen har tidligere foreslått at helikoptrene skal prioriteres til fregattene.

– Alternativstudien som ble gjennomført, viser at det ikke finnes reelle alternativer til NH90 på fregattene. Derfor har jeg anbefalt at helikoptrene prioriteres her, sa Bruun-Hanssen. Han understreker i følge NRK at helikopteret er viktig også for Kystvakten, men at det til dette bruket finnes alternativer.

– Min anbefaling er at vi forfølger disse alternativene og sikrer en bedre oppdragsløsing også i Kystvakten.

Kystvakten har vært uten operativt helikopter siden 2014, og det er ingen snarlige løsninger i sikte.