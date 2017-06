Ser mot Norge

For britiske fiskere ble aldri EU noen velsignelse. Med Brexit har de fått et håp om å få rettigheter tilbake. Hvordan skilsmissen med EU blir, avgjøres til en viss grad i dagens valg.

Britiske fiskere vil ha tilbake egen fisk. Den har nesten helt forsvunnet for dem i EUs reguleringssystem, ved at andre EU-land har fått store kvoter i den britiske sonen.

Det er ikke bare i Norge at fiskere og fiskeriene har gått for lut og kaldt vann i de politiske miljøene i en årrekke.

Blant annet har franske fiskere store kvoter i farvannene rundt Storbritannia, mens engelske fiskere har måttet se og godta at både fangstrettigheter og lønninger har gått nedover.

Derfor skuer de mot Norge for å finne bedre løsninger for seg selv.

– Franskmennene har rett til å fiske 86 prosent av torsken i våre farvann, britiske fiskere har rett til ni prosent. Tilsvarende tall gjelder for mange andre fiskeslag. Er det rart vi er oppgitte, sier fisker Tony Delahunty i kystbyen Selsey til vg.no.

En av de tingene som førte til Brexit, ja til utmelding av EU, var nettopp den skjeve fordelingen av fiskeressursene – på britiske fiskeres bekostning.

Da tok mange rev i seilene, ja fiskebåter gikk opp Themsen med protestflagg og blant andre Brexit-sjefen selv, nåværende utenriksminister Boris Johnson, var en av dem som støttet fiskernes krav.

Avisen The Guardian har en av de siste dagene skrevet at de britiske forhandlerne ikke lenger kjemper så hardt for fiskeri-interessene som de tidligere har signalisert.

– De fleste i EU-parlamentet og fiskeriorganisasjonene i de andre EU-landene vil jo ha det slik det er i dag, for det er til deres fordel. Når Storbritannia forlater EU vil vi automatisk bli en uavhengig kyststat med de rettigheter og plikter det medfører. Vi vil søke råd hos våre norske kolleger for hvordan vi kan ivareta våre farvann og vår fisk på en bedre måte da, sier Barrie Deas, talsperson for den britiske fiskeriorganisasjonen (NFFO) til VG-nett.

Om fiskere i Norge føler seg overkjørt av det norske byråkratiet, har de antakelig en noe enklere hverdag enn sine engelske kolleger. I EU gjelder reglene gjelder nemlig fiskerilovgivningen for alle, varmt eller kaldt hav.

Derfor ble maskevidden på garn økt for alle EU-land på grunn av skilpaddene i Middelhavet.

– Maskevidden gjorde at for mange skilpadder ble tatt med ved uhell, så EU bestemte at alle medlemslandene måtte endre maskestørrelsen. Vi har ikke skilpadder i vårt farvann, og regelen skaper store problemer for oss, sier Tony Delahunty til avisen.