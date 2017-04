Serverte på gigantmesse

Denne gjengen var et av mange nordnorske innslag på den store sjømatmessa i Brüssel.

For 11 året på rad har Fiskeriparken prosjektledelsen for Arena Nordland på sjømatmessa. Arena Nordland er en felles utstillerplattform for Nord-Norskt næringsliv i regi av Nordland Fylkeskommune, skriver Fiskeriparken i en pressemelding.

- I år er vi her med 15 bedrifter. Det har vært et vanvittig trykk i år. Kjøkkenet og elevene har gjort en enormt bra jobb og utstillerne våre er godt fornøyd med egen deltakelse. Da er jeg også fornøyd, sier Daniel Sowe, prosjektansvarlig for Arena Nordland i Fiskeriparken

– Vår arktiske stand har fått stor oppmerksomhet og det er stor interesse for levendelagring.

– Folk fra inn- og utland stopper og spør hva konseptet går ut på, og mange lurer på hvor de kan få tak i dette produktet, sier Stian Frivåg

På tirsdag kom fiskeriminister Per Sandberg på besøk. Prosjektleder Beate Solvoll i Fiskeriparken og Arena Torsk sier det ble både hyggelig og spennende.

– Han er veldig positiv til levendelagring. Og vi fikk snakket litt om det store fôrprosjektet vi nettopp har startet sammen med Biomar, ToBø Fisk og Sjøfisk, og han ba oss snarest sende mer informasjon om dette.

André Reinholdtsen, gründer og eier av Myre Havbruk AS og medlem i Arena Torsk, hadde en god prat med fiskeriministeren om de planene de jobber med under Skreifestivalen på Myre i vinter.

– Han er tydelig på at dette er veien å gå, at levendelagring av villfanget torsk har et meget stort potensial, sier Reinholdtsen.

– Eller som ministeren selv uttrykker det; dette er framtida!

- Messen i Brussel er den største møteplassen for sjømatnæringen. Vi som jobber med salg i Nordlaks kan møte nesten alle kundene våren løpet av noen få hektiske dager, så det er viktig for oss å være her, sier selger Joakim Eilertsen i Nordlaks.

- Det er ikke nødvendigvis her de store kontraktene forhandles eller inngås. Møtene her er ofte mer generelle for å oppdatere hverandre om markedsutsikter og planer fremover for eksempel om nye produkter eller kampanjer. Det viktigste er likevel å bruke tid til å utvikle gode relasjoner til nye og eksisterende kunder. Det er helt grunnleggende for å gjøre en god jobb når vi kommer tilbake på jobb på Børøya, sier Eilertsen.

Ringo Haupt fra Ekspedisjonen Nyksund og Wenche Ovik, faglærer restaurant- og matfag ved Sortland VGS med 5 elever produserer rundt 20.000 smaksprøver av nordnorske råvarer til folket og utstillere hos Arena Nordland

- Krevende men utrolig artig og lærerikt, sier Markus Johansen, elev ved restaurant og matfag