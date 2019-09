Settefiskanlegg i Skjervøy skadd i brann

Ingen kom til skade, men et nytt settefiskanlegg i Skjervøy under bygging har blitt påført skader.

Brannen ble ifølge NRK meldt like før klokka halv elleve onsdags formiddag. Anlegget tilhører Mowi, der produksjonen etter planen skulle ha startet ved nyttår. Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad sier til NRK at det nå er usikkert hvordan fremdriften blir, og at de nå arbeider med å kartlegge konsekvensene av brannen.

Ifølge Mowi er skadene begrenset til et område hvor det kun var stålkonstruksjoner, litt på siden av selve hovedbygningen.