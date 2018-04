Setter Nord-Norge på vent

Regionreformen har satt samtlige nye fiskerihavneprosjekter i landsdelen på vent, til 2020. Kristelig Folkeparti sitter med nøkkelen, men vil ikke gripe inn.

- Vi vil ikke legge noe press på regjeringa i denne saka nå. Det har vært veldig mye støy rundt regionreformen, spesielt i Troms og Finnmark, og vi frykter at dersom vi nå skulle kreve endringer, vil det bli oppfattet som at vi er i ferd med å ta opp hele debatten om regionreformen på nytt. Det ønsker vi ikke, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) fra Møre og Romsdal til Kyst og Fjord.

Reiten bekrefter at partiet har fått flere flere innspill de siste ukene, om «utilsiktede konsekvenser» for fiskerihavnene. Dersom partiet vil gå inn og kreve endringer her, skjer det i samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og da først når reformen skal opp i sin fulle bredde i Stortinget. Når det skjer, er et åpent spørsmål. Trolig blir det en gang utpå høsten.

Parkerte all planlegging

Som følge av regionreformen skal fylkeskommunene overta ansvaret for alle landets fiskerihavner i 2020. Det har ført til at Kystverket har stoppet all planlegging av nye fiskerihavneprosjekter, samtidig som fylkeskommunene selv ikke kommer til å bygge opp egne planavdelinger før i 2020. Slik oppstår et gap på 2-3 år. Det tar anslagsvis 4-6 år å planlegge et fiskerihavneprosjekt.

- Løsninga er at staten må se svakheten ved Stortingets vedtak og sende en bestilling til Kystverket, der man ber etaten gjenoppta planleggingsvirksomheten som opphørte 1. januar, sier daglig leder Bente Olsen Husby i Vest-Finnmark Regionråd.

- Først og fremst rammer dette den nordlige landsdelen, hvor de fleste fiskerihavnene befinner seg. Vi blir satt 4-6 år tilbake, sier hun.

Tre av fire i nord

Tre av fire havneprosjekter på årets søkerliste befinner seg i Nord-Norge. Annethvert prosjekt har adresse Troms og Finnmark.

Totale kostnader for samtlige 47 søknader her i landet er på 610 millioner kroner. Nordland, Troms og Finnmark har til sammen 34 søknader med et samlet søknadsbeløp på 387 millioner kroner.

I statsbudsjettet for inneværende år er det bare satt av 32 millioner kroner.

Kystverket selv har gjort en foreløpig kostnadsberegning av totale innmeldte behov på én milliard kroner i Finnmark og en halv million i Troms. Dette er prosjekter som de nye regionene «arver» som følge av regionreformen, og som må dekkes inn over de overføringer regionen får fra staten.

- Det er klart vi er bekymra. På den ene sida går bevilgningene til det som handler om selve levebrødet for kysten drastisk ned. På den andre sida skapes det et vakuum på planleggingssida. Vi settes 4-6 år tilbake i tid, sier Olsen Husby.

Norge har totalt 740 registrerte fiskerihavner. Finnmark har 66, Troms har 55 og Nordland har 125 havner.

