Setter av eget linehav ved Røst

Fiskeridirektoratet har opprettet et henstillingsområde for linebruk sør for Røst.

Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland opprettet et henstillingsområde for line sør for Røst, skriver direktoratet i en pressemelding sendt ut onsdags ettermiddag.

Se området på kartet fra Barentswatch.

- Dette området er eksklusivt tilgjengelig for fiske med line. Vi vil særskilt oppfordre alle aktører til å respektere området, overholde plikten om å melde inn og ut redskap og for øvrig samarbeide godt på feltet, skriver Fiskeridirektoratet.

Henstillingsområdet trer i kraft fra og med 19. mars 2020 og gjelder inntil videre, men ikke utover 15. april 2020.

Her er koordinatene for området.