Setter felles bruk på dagsordenen

Norges Kystfiskarlag starter nå dialogen med oppdrettsnæringen i Sør-Varanger om hvordan torsk og laks kan møte framtiden «hånd i hånd».

Foto: Trond Antonsen

I midten av november arrangerer kystfiskarlaget sammen med fisker Øyvind Seipajærvi, en egen konferanse i Bugøynes om temaet. Målet med konferansen er å samle de viktigste aktørene med interesser i Varangerfjorden til å drøfte utfordringer og se på muligheter for samarbeid.

Krever klokskap

- Varangerfjorden i Øst-Finnmark har vært en ressurs for folket og næringslivet til alle tider. Nå står vi overfor nye utfordringer og muligheter som krever samarbeid slik at vi med klokskap kan forvalte fjorden for fremtiden, heter det i invitasjonen.

Utfordringene i Varangerfjorden er blant annet forurensing, brukskollisjon på fiskefeltene, areal for oppdrett, minkende bestand av kysttorsk og manglende samarbeid mellom aktørene som har interesser i Varangerfjorden.

Inviterer brukerne av fjorden

Aktørene arrangørene inviterer til dialog er fiskere, sjølaksefiskere, oppdrettsnæringa, fiskeriorganisasjoner, naturvernorganisasjoner, politisk ledelse, fiskeriadministrative aktører, fiskekjøpere, forskninga, vanlige folk, media og andre aktører som har areal- og ressursinteresser i og omkring Varangerfjorden.

- På konferansen vil vi drøfte hva som er utfordringene og mulighetene, hva vi kan samarbeide om og hvordan vi gjennom gode løsninger kan skape vekstkraft for folket som bor langs Varangerfjorden.

Resultater fra konferansen vil være økt kunnskap om aktørene og om hvordan man sammen bør forvalte Varangerfjorden for å skape samarbeid og bærekraft for fremtiden.

- Det er også en målsetting at konferansen bidrar til å skape faste møteplasser/arenaer for samarbeid og dialog, heter det i invitasjonen.