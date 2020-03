Setter inn Torbjørn Røe Isaksen

Statsminister Erna Solberg setter arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen inn som midlertidig fiskeri- og sjømatminister.

Regjeringens sorte biler har i tur og orden tatt turen til Slottet hvor det mandag formiddag ble gjennomført ekstraordinært statsråd, etter at Geir-Inge Sivertsen trakk seg som fiskeri- og sjømatminister fredag ettermiddag.

Spekulasjonene om hvem som skulle overta etter at Sivertsen takket for seg startet allerede fredag kveld, og vil sannsynligvis fortsette ettersom Torbjørn Røe Isaksen kun tar over midlertidig.

Torbjørn Røe Isaksen var næringsminister fra 2018 til 2020. Før det satt han fem år som kunnskapsminister. Nå skal han kombinere arbeids- og sosialdepartementet med fiskeri- og sjømat inn til en ny minister er på plass.

Nordnorske forventninger

I mellomtiden vil nok spekulasjonene gå høyt om hvem som blir å overta etter Geir- Inge Sivertsen. En av de første det ble pekt på var Høyres stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen som sitter i Næringskomiteen. Han har bakgrunn både som fylkesordfører og statssekretær - samtidig som han har lært en del om fisk gjennom komitéarbeidet.

Men fra nord har det vært en forventning om at Sivertsens etterfølger er fra landsdelen. Derfor er lokale Høyre-politikere som Margunn Ebbsen fra Brønnøysund, Eivind Holst fra Svolvær og Hans Jacob Bønå fra Vadsø foreslått i lokalpresse.

I tillegg er Jo inge Hesjevik lansert som et av Høyres sterkeste kort til ministerposten i nord.