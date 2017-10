Setter ny rekord

Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Den nye linjen - Linje 3 - har en årlig kapasitet på 140 000 tonn fiskefôr og øker kapasiteten på Karmøyfabrikken med hele 70 prosent. Linje 3 får en av verdens aller største timekapasiteter på én produksjonslinje.

- Vår nye produksjonslinje blir et vesentlig tilskudd til vår virksomhet. Det er en meget avansert linje hvor vi har søkt å finne de globalt beste løsninger for en effektiv og bærekraftig produksjon av fremtidens vekstfôr, sier Jan Sverre Røsstad, sjef for BioMar Groups Salmon Division.

- Vi har investert 436 millioner NOK på Karmøy i forbindelse med bygging av produksjonslinje 3, med tilhørende infrastruktur, hjelpesystemer, nye laboratorier og kontrollrom» fortsetter Røsstad. «Fabrikken har nå en betydelig årskapasitet med over 340 000 tonn ferdig fiskefôr, og det håndteres dermed rundt 680 000 tonn råvarer og ferdigvarer i tilknytning til virksomheten. Det er derfor mye som følger med et slikt anlegg. Tilknyttet produksjonslinjen er det eksempelvis bygget et høyeffektivt behandlingsanlegg for luft som tar hånd om all prosess-luft fra fabrikken med 4 vasketårn som bruker kaldt sjøvann til luftvasking. Prosesskjøling til produksjonslinjen hentes også fra dette sjøvannet som bidrar til svært energieffektiv og miljøvennlig kjøling.

Røsstad legger til at BioMar har lagt svært stor vekt på å finne de beste løsningene som er å oppdrive:

- Våre leverandører er utvalgte hi-tech bedrifter fra hele verden, utviklere av avansert og bærekraftig teknologi for prosessering og prosesstyring.