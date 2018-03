- Setter pris på beskjed

- Vi ønsket å få klare tilbakemeldinger, og fikk det. Det setter vi stor pris på, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord, etter tirsdagens møte med fiskekjøperne i Vesterålen.

Foto: Dag Erlandsen

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Holmefjord er på kunnskapstur, der Vesterålen var første stopp. Foruten møte med regionens fiskekjøpere på Myre tirsdag ettermiddag, var hun på Stø og en runde på mottaksanleggene i havna på Myre, som er landets største torskevær. Dagen etter var hun på besøk hos Holmøy Maritime på Sortland, før hun fortsatte til Svolvær og Ballstad. I neste måned blir det ny tur, til Finnmark.

Tirsdagens møte ble friskt, og handlet etter hvert mye om omregningsfaktor og kontrollørenes rolle, noe Holmefjord ifølge Bladet Vesterålen ikke helt hadde ønsket seg.

- Det ble en dag med tydelige tilbakemeldinger, om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og dette er meldinger vi absolutt skal ta med oss. Samtidig ser vi veldig klart at næringa har én rolle, forvaltninga en annen, og når vi møter næringa på denne måten føler vi at vi også må bruke litt tid på å forklare våre standpunkter. Vi er opptatt av å få et korrekt ressursuttak og finne gode måter å gjøre dette på. Det er ikke nødvendigvis nøyaktig den måten næringa sjøl ønsker seg, sier hun.

- Det er fire år siden sist du var i Vesterålen. Er du overrasket over debatten?

- Nei, jeg er ikke overrasket. Det var gode diskusjoner, og jeg synes det er en styrke for sjømatnæringa at vi kan sette oss ned slik, diskutere og bryte meninger. Jeg har jo med meg leder for ressursavdelinga, Aksel Eikemo, og leder for statistikkavdelinga, Per Sandberg, samt flere andre sentrale personer i forvaltninga og salgslaget, og dette er nyttig for alle.

- Næringa og vi har forskjellig ansvar, og må ikke nødvendigvis være enige i ett og alt.

- Nærings- og fiskeridepartementet har nettopp sluppet nyheten om at man går videre med nye veiesystemer, som du ved flere anledninger har sagt at du er imot. Kommentar?

- Jeg har ikke sett vedtaket ennå, så dette er det umulig å kommentere. Men vi tar selvsagt vedtaket til etterretning.