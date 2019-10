Setter søkelys på beredskap

Hvor skal den nye helikopterbasen i Troms ligge? Det er ett av spørsmålene som vil engasjere når Fiskebåt Nord setter redningsberedskapet i nordområdene på dagsordenen neste uke.

Målet er å gi fiskerne en oppdatering om beredskapssituasjonen i Barentshavet, samt områdene rundt Svalbard. I tillegg håper arrangøren også å få et innsyn i de fremtidige planene som foreligger for å sikre at fiskerne har en trygg hverdag.

Aktuelt tema for fiskerne

Til miniseminaret som inngår som en del av Hvitfisk 2019, vil flere sentrale personer fra både Forsvaret, den offentlige redningstjenesten samt andre beredskapsinstanser delta.

- For fiskerne som er på havet er det avgjørende at vi har en god beredskap. Temaet er derfor svært aktuelt for våre medlemmer, men også for andre som bor og lever i landsdelen, sier Odd Kristian Dahle, informasjonsleder i Fiskebåt.

Seminaret gjennomføres på Clarion Hotel The Edge onsdag 9. okotober

Så langt er følgende innledere på plass;

• Sten-Rune Nikolaisen (redningsleder ved HRS Nord)

• Torstein Johansen (NK ved 337 Skvadronen)

• Morten Nyheim Jørgensen (Maritimt forum Nord/Sarex-prosjektet)

• Fisker som har hatt nytte av redningstjenesten (person er ikke på plass ennå)

Følgende tema vil bli diskutert;

- Er redningsberedskapen i nordområdene god nok?

- Hva er status i forhold til utskifting av helikopter i Kystvakta og redningstjenesten?

- Hvor skal ny helikopter base i Troms ligge?

Arrangementet er for øvrig gratis og åpent for alle som vil.