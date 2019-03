Sier ja til fangst av rødåte

- Vi har nå kunnskap nok til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av rødåte. Det vil legge til rette for ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Foto: Calanius

Rødåte er et dyreplankton og spiller en viktig rolle i de marine økosystemene i norske havområder, særlig i Norskehavet. Arten er viktig føde for flere sentrale fiskebestander. Kunnskapene vi nå har om rødåtebestanden gir grunnlag for å etablere et kommersielt fiske.

- Jeg har valgt en forsiktig tilnærming i kvotefastsettelsen fordi rødåte er en nøkkelart i økosystemet, særlig i de mest kystnære områdene, sier Harald T. Nesvik.

Rødåten er foreløpig lite utnyttet i Norge, men den har et kommersielt potensiale på grunn av stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold. Kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel er mulige anvendelser.

- Det er et mål at regelverket legger til rette for nytenkning og innovasjon. Det vil bli lyst ut blant annet fem høstingstillatelser til selskaper som ikke fyller aktivitetskravet i deltakerloven. Det vil være en forutsetning at disse selskapene legger til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge, sier Nesvik.

Nærmere om det nye regelverket: